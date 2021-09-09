Юрист: Приложение «Навальный» не сохраняет анонимность пользователей

Приложение для смартфонов «Навальный» представляет угрозу конфиденциальности личной информации интернет-пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Илью Ремесло.

«Каждый человек, который скачивает приложение из специального магазина либо App Store, либо Google Play, делает это с использованием своего официального зарегистрированного аккаунта, который привязан к его номеру телефона, тем самым он оставляет множество различных следов не только в самом магазине, но и у оператора сотовой связи, через другие средства его можно отследить, — рассказал Ремесло. — Если в совокупности все это сложить с утечками базы данных ФБК (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией), то это говорит, что ни о какой безопасности приложения говорить не приходится».

По словам юриста, само приложение также не гарантирует анонимность клиентов. «Прямо указано в условиях использования, в политике конфиденциальности, что ваши личные данные могу быть переданы третьим лицам в случае проведения каких-то работ — не конкретизируется», — объяснил он.