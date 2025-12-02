Юрист предупредила о возможной уголовной ответственности за прогул работы

Прогул сам по себе не считается преступлением, однако в ряде случаев отсутствие сотрудника на рабочем месте может привести к уголовной ответственности. Об этом напомнила в беседе с «Абзацем» представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы, доктор юридических наук Людмила Айвар.

По ее словам, подобные ситуации касаются работников экстренных служб и всех специалистов, от присутствия которых напрямую зависит жизнь и безопасность людей. Если из-за отсутствия врача, пожарного или другого сотрудника оперативных служб наступили тяжкие последствия, возможна квалификация по ряду статей УК РФ.

Так, по статье 293 УК РФ («Халатность») предусматривается до пяти лет лишения свободы, а если погибло два и более человека – до семи лет. Эта статья часто применяется в делах, связанных с действиями медиков и пожарных.

Если отсутствовавший сотрудник не является должностным лицом – например, работает в частной клинике, – возможна ответственность по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») с наказанием до двух лет лишения свободы. В случае причинения тяжкого вреда здоровью применяется статья 118 УК РФ, предусматривающая до трех лет лишения свободы.

Айвар отметила, что в судебной практике уже были случаи привлечения врачей, не вышедших на смену, поскольку их отсутствие сделало невозможным оказание экстренной помощи.

Эксперт подчеркнула, что для возбуждения уголовного дела в подобных ситуациях необходимо доказать прямую причинно-следственную связь между неявкой работника без уважительной причины и наступившими трагическими последствиями.