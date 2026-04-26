Юрист предупредила о штрафах за изображения, созданные нейросетями

С распространением нейросетей растет и ответственность пользователей: создание изображений с помощью ИИ в ряде случаев может закончиться штрафами. Об этом в разговоре с «Абзацем» рассказала судебный юрист Елена Шалатон.

По ее словам, проблемы могут возникнуть, если автор генерирует изображение в узнаваемом стиле конкретного художника. В таком случае действия могут быть расценены как нарушение авторских прав.

Особенно рисковым становится коммерческое использование таких изображений: если они слишком похожи на оригиналы, защищенные авторским правом, это может привести к судебным искам на сумму от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

Юрист также пояснила, что создание и распространение дипфейков с использованием образа реального человека без его согласия, особенно если это наносит ущерб чести, достоинству или деловой репутации, подпадает под нормы гражданского законодательства и может повлечь штрафы.

Кроме того, такие действия могут квалифицироваться как нарушение неприкосновенности частной жизни, что грозит штрафом до 300 тысяч рублей или даже уголовной ответственностью.

Отдельно она обратила внимание на случаи, связанные с незаконным контентом. По ее словам, создание и распространение дипфейк-порнографии, в том числе с участием несовершеннолетних – даже если речь идет о сгенерированных изображениях, – регулируется Уголовным кодексом и влечет серьезную ответственность.

Также использование нейросетей для создания изображений с экстремистской символикой или символикой запрещенных организаций может привести к штрафам: до 2,5 тысячи рублей для физических лиц и до 100 тысяч рублей для юридических.