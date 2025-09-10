Юрист предупредила о рисках уголовной ответственности за анекдоты

На первый взгляд безобидный анекдот может стать поводом для возбуждения уголовного дела, предупредила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с «Абзацем».

«Если человек рассказал шутку с матом в автобусе – это мелкое хулиганство, штраф или даже арест до 15 суток. Если же анекдот унижает конкретного человека или религиозные чувства – штрафы выше, ответственность строже. Но бывают ситуации, когда "невинная" шутка может закончиться уголовным делом», – отметила Айвар.

По словам юриста, анекдоты, разжигающие ненависть к нации или религии, подпадают под статью 282 УК РФ. Если же в шутке оправдываются террористы, это подпадает под статью 205.2 УК РФ, где предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Айвар подчеркнула, что важно следить за содержанием, контекстом и местом публикации шуток. Он добавила, что анекдот должен быть смешным, а не оскорбительным.