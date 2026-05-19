Юрист предупредила о незаконности скидок за оплату наличными

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продавцы не вправе устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты, поскольку это нарушает закон «О защите прав потребителей». Об этом рассказала юрист Мария Стрельчик.

По ее словам, некоторые предприниматели пытаются сократить расходы на банковские комиссии и эквайринг, предлагая покупателям скидки или бонусы за оплату наличными.

«Пункт 4 статьи 16.1 Закона “О защите прав потребителей” прямо запрещает продавцу устанавливать разные цены на один и тот же товар, работу или услугу в зависимости от способа оплаты. Иными словами, цена не должна меняться только из-за того, достает покупатель наличные или прикладывает банковскую карту к терминалу», – сказала Стрельчик в беседе с «РИА Новости».

Юрист подчеркнула, что расходы бизнеса на эквайринг, налоги и обслуживание счетов должны быть включены в общую стоимость товара, а не перекладываться на покупателя в зависимости от формы расчета.

Она отметила, что акции вроде скидки за оплату наличными или подарков при таком способе расчета могут рассматриваться как ущемление прав потребителей. Несмотря на то, что формально речь идет о скидке, фактически для клиента товар при безналичной оплате становится дороже, а это противоречит закону.

Кроме того, подобные схемы могут вызвать вопросы у налоговых органов. По словам Стрельчик, такие скидки могут быть расценены как умышленное занижение налоговой базы, что грозит доначислением налогов, штрафами и пенями.

«Закон закрепляет за потребителем свободу выбора способа оплаты с гарантией одинаковой цены, а продавец не вправе превращать этот выбор в повод для извлечения собственной выгоды», – добавила юрист.

Стрельчик также пояснила, что предприниматели иногда ссылаются на письмо Роспотребнадзора от 2016 года, однако документ касается исключительно поощрения безналичной оплаты и не разрешает предоставлять преимущества за расчеты наличными.