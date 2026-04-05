Юрист предупредила, что за употребление чужой еды из офисного холодильника грозит штраф

Сотрудникам в России может грозить штраф или даже уголовная ответственность за присвоение чужих продуктов из общего холодильника на работе. Об этом «ТАСС» сообщила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова.

По ее словам, общий холодильник на рабочем месте доступен для всех сотрудников, однако распоряжаться можно только своими продуктами. В противном случае действия работника могут повлечь административную или уголовную ответственность.

Шестерякова пояснила, что подобные ситуации не связаны с выполнением трудовых обязанностей. В таких случаях работодатель вправе вызвать полицию, если сотрудник, чьи продукты были утрачены – съедены, выброшены или испорчены, – подаст заявление и инициирует привлечение виновного к ответственности.

Юрист подчеркнула, что при назначении наказания ключевую роль играет размер причиненного ущерба. Если стоимость продуктов не превышает 1 тысячи рублей, речь идет об административной ответственности за мелкое хищение. В этом случае штраф может составить до пятикратной стоимости похищенного, но не менее 1 тысячи рублей.

Если же ущерб составляет от 1 до 2,5 тысячи рублей, ответственность ужесточается: штраф также может достигать пятикратной стоимости имущества, но уже не менее 3 тысяч рублей.