Юрист предупредил, за какие посты в соцсетях грозит тюремный срок

Публикации в социальных сетях, содержащие признаки экстремизма, призывы или оправдание терроризма, а также дискредитацию армии, могут повлечь для гражданина уголовную ответственность. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.

В соответствии со ст. 280 УК РФ, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, если они совершены с использованием сети «Интернет», гражданину может быть назначено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с аналогичным дополнительным ограничением.

«За публичные призывы к терроризму в интернете, согласно ст. 205.2 УК РФ, гражданина ждет штраф в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 3-5 лет, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет», – сказал Аграновский.

Схожие меры ответственности, как и за призывы к терроризму, предусмотрены и за дискредитацию армии. Данное правонарушение регулируется ст. 280.3 УК РФ, подытожил юрист.