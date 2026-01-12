Юрист Соловьев предупредил об ответственности за мат в групповых чатах

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с «Татар-информом» напомнил россиянам об ответственности за нецензурную лексику в групповых чатах.

«КоАП предусматривает ответственность за оскорбление человека и применение в его отношении нецензурной лексики, а где именно это произошло – в общем чате или ином публичном пространстве, значения не имеет», – отметил Соловьев.

Унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, расценивается как оскорбление.

За него в групповых чатах в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, может быть наложен административный штраф: на граждан – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц – от 200 тыс. до 700 тысяч рублей.

«Заявитель также может потребовать компенсацию морального вреда и оценить ее любой суммой. Нужно предоставить скриншоты, в некоторых случаях – заверить переписку у нотариуса», – добавил Соловьев.