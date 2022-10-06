Юрист предупредил россиян о новой схеме мошенников с «однофамильцами»

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян в соцсетях. Так, пугая собеседников «подделкой документов», они выманивают у тех персональные данные. Чаще всего такую схему можно встретить в Viber, реже — в WhattsApp. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Специалист рассказал, что мошенники, представляясь сотрудниками следственных органов, пытаются заинтересовать жертву. По их версии, «злоумышленник» является однофамильцем жертвы и подделал ее документы.

«Вполне понятно, что человеку становится интересно, что за однофамилец пытается посягнуть на его средства с помощью поддельной доверенности, называясь при этом его родственником», — отметил Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

Затем под предлогом «сверки личных данных» мошенники узнают интересующую их информацию и предлагают собеседнику перевести деньги на «безопасный счет». Юрист напомнил, что правоохранительные органы никогда не звонят гражданам, чтобы проверить подобную информацию, и не предлагают им участвовать в следственных действиях.