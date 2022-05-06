Юрист предупредил россиян о мошенничествах в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня Победы увеличивается число мошенничеств под видом пожертвований для помощи ветеранам. В таких случаях, как правило, злоумышленники выступают якобы благотворительными организациями, предупредил в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Специалист объяснил, как предугадать действия мошенников и не стать жертвой обмана.

«Для соблюдения всех правил и прозрачности благотворительной деятельности необходимо настаивать на составлении договора пожертвования между организацией, которая собирает средства, и физическим лицом — жертвователем. Он заключается в простой письменной форме, которая позволит достоверно установить, что волеизъявление идет от жертвователя», — подчеркнул эксперт.

При этом стоит дополнительно проверить информацию об организации либо лицах, которые предлагают оказать помощь ветеранам. Если сбор средств осуществляется на личную банковскую карту «благотворителя», это главный признак того, что деньги не дойдут до адресата.