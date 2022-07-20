Юрист предупредил россиян о мошенничествах с продажами пустых квартир

Россиян предупредили о случаях мошенничества с пустыми квартирами. О том, как злоумышленникам удается продать такое жилье, агентству «Прайм» рассказал адвокат Олег Сухов.

Так, чаще всего мошенники используют для своих афер квартиры в новостройках. Такое жилье может пустовать долгое время либо из-за того, что еще не приобретено, либо из-за далеко живущих покупателей, либо из-за отсутствия у собственника средств на ремонт.

«Оформить право собственности на подобную недвижимость аферистам также не составляет труда, особенно, если они обладают юридическими знаниями и судебным опытом. Оформление происходит на основании судебного решения. Оно или банально подделывается и по нему регистрируется право собственности, или подделываются документы на покупку квартиры, и право собственности на нее признается по суду», — объяснил специалист.

По его словам, настоящий собственник ничего не подозревает о происходящем, а застройщик получает уведомление по поддельному адресу, и за него на судебные заседания ходят подставные лица.

Еще один способ мошенничества — продажа квартир тех, кто на долгое время либо навсегда уехал из страны. Подобные квартиры часто сдаются в аренду, что облегчает мошенникам доступ к паспортным данным и даже ксерокопиям документов владельцев. Документы подделываются, жилье переоформляется на подельников, а затем перепродается.

Однако «любимой» схемой мошенников остается продажа жилья по поддельному завещанию. Поэтому в таких случаях, когда квартиру продает наследник, не являющийся родственником умершего, лучше отказаться от сделки, добавил Сухов, отметив, что чаще всего в таких аферах участвует жилье одиноких собственников.

В заключение специалист подчеркнул, что жилье, купленное у мошенников, как правило, изымается через суд или настоящими собственниками. Поэтому перед покупкой жилья необходимо очень тщательно изучить всю документацию по квартире и того, кто ее продает.