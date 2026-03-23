news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 марта 2026 14:36

Юрист предупредил об уголовной ответственности за выброшенный из окна окурок

Читайте нас в
Телеграм

Выбрасывание окурка из окна может повлечь как административную, так и уголовную ответственность, если это приведет к пожару и ущербу имущества или здоровью людей. Об этом сообщил юрист Алексей Петропольский.

По его словам, если окурок попадает на балкон или в квартиру и становится причиной возгорания, действия могут квалифицироваться как поджог и порча имущества. Пострадавшие вправе требовать компенсацию как материального ущерба, так и морального вреда.

«Фактически вы можете его (соседа – прим.) привлечь к административной ответственности на взыскание всех потерянных вами денег за порчу имущества. Человек, чье имущество пострадало от пожара из-за сигареты, вправе требовать не только возмещения материального ущерба, но и компенсации морального вреда. При этом для успешного предъявления требований необходима доказательная база: видеозаписи, свидетельские показания, экспертные заключения, подтверждающие, что именно выброшенный окурок стал причиной пожара и его последствий», – уточнил эксперт в беседе с «Абзацем».

Петропольский также отметил, что при более тяжелых последствиях возможна уголовная ответственность. В частности, если в результате пожара погиб человек, виновному может грозить до двух лет лишения свободы за причинение смерти по неосторожности. В случае причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, наказание может достигать 15 лет лишения свободы.

#юрист
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров