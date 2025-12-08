Юрист Георгиева предупредила об уголовной ответственности за незаконную вырубку ели

Незаконная вырубка елей в лесу или парке может повлечь не только административный штраф, но и уголовное дело. Об этом в разговоре с «Татар-информом» предупредила юрист Алла Георгиева.

«Срубать ель нельзя, потому что это будет незаконная вырубка. За это грозит административная ответственность – штраф для физического лица от 3 до 4 тыс. рублей, – если елочка одна», – пояснила она.

Однако если причиненный ущерб будет оценен в 5 тыс. рублей и более, нарушителя могут привлечь уже к уголовной ответственности. Такой ущерб может быть нанесен, например, при вырубке крупной, пушистой ели или нескольких деревьев.

Доказательствами могут послужить записи с видеокамер, свидетельские показания или факт задержания человека с деревом.

«Если, например, наряд полиции остановил машину с елкой, зафиксировал, откуда она, — это тоже будет являться доказательством нарушения», — отметила Георгиева.