Юрист предупредил об ответственности за хранение запрещенных файлов в памяти телефона

Даже техническое хранение определенных материалов на смартфоне или цифровых платформах может привести к серьезным юридическим последствиям, включая уголовное преследование. Об этом сообщил генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс, его слова приводят «Известия».

Юрист отметил, что в последние годы наблюдается тенденция к более широкому толкованию состава преступлений в цифровой среде – особенно в случаях, касающихся национальной безопасности, вопросов межнациональных и межрелигиозных отношений, а также защиты личной жизни.

Внимание правоохранительных органов может привлечь не только публикация, но и само хранение определённых данных, например, в кэше или папке загрузок на устройстве пользователя.

Особую угрозу, по словам Адамса, представляют действия, связанные с распространением экстремистских материалов. За подобные нарушения предусмотрены как административные санкции (ст. 13.53 КоАП), так и уголовные (ст. 280 и 282 УК РФ).

Суды в таких делах могут расценить даже случайное или временное хранение как достаточное основание для возбуждения дела, особенно если параллельно пользователь проявляет активность в соцсетях или мессенджерах.

Дополнительный риск связан с фотографированием или распространением изображений военных объектов. Адамс напомнил, что статья 284.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за содействие деятельности, угрожающей безопасности страны.

В некоторых случаях это может касаться даже случайных кадров с техникой или стратегическими объектами на фоне.

Юрист также уточнил, что в сфере защиты частной жизни уголовная ответственность (статья 137.1 УК РФ) может наступить за сбор и хранение изображений интимного характера без согласия человека – даже если они находятся в черновиках смартфона.

Отдельно он подчеркнул, что наказание до шести лет лишения свободы предусмотрено за оборот материалов с насилием, особенно с участием несовершеннолетних (статьи 242 и 242.1 УК РФ).

По словам Адамса, в результате недавних поправок к законодательству, российские правоохранительные органы получили возможность преследовать цифровые правонарушения, совершённые на иностранных платформах, если контент остаётся доступным в РФ.

При этом использование VPN или зарубежных аккаунтов не освобождает от ответственности. В заключение он посоветовал россиянам быть особенно осторожными в Сети и помнить о том, что грань между личным и публичным в цифровом пространстве стала крайне тонкой.