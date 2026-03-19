Юрист предупредил об ответственности за оскорбления и угрозы в домовом чате

Травля и оскорбления в домовых чатах могут повлечь административную и уголовную ответственность, включая штрафы и лишение свободы. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин.

По его словам, обычные бытовые сообщения с просьбами не нарушают закон, однако ситуация меняется, если в адрес человека начинают звучать оскорбления или нецензурная брань.

«В таком случае может наступить административная ответственность по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. При этом каждое отдельное сообщение с оскорблением теоретически может рассматриваться как самостоятельный эпизод», – отметил Салкин в беседе с «Абзацем».

Он добавил, что при угрозах убийством или причинением тяжкого вреда здоровью может наступить уголовная ответственность.

«Если же в домовом чате звучат угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, возможна уголовная ответственность по статье 119 УК РФ. Но для этого важно, чтобы у потерпевшего были реальные основания опасаться осуществления такой угрозы. По общему правилу речь идет о части 1 статьи 119 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет», – пояснил юрист.

Салкин также обратил внимание на возможные последствия за клевету. По его словам, распространение заведомо ложных сведений, порочащих человека, может повлечь уголовную ответственность по части 1 статьи 128.1 УК РФ, предусматривающей штраф до 500 тыс. рублей.