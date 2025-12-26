news_header_top
Общество 26 декабря 2025 09:56

Юрист предупредил о тюремных сроках за изготовление и оборот самодельной пиротехники

За изготовление, хранение и сбыт самодельной пиротехники россиянам может грозить до 11 лет лишения свободы и крупные штрафы. Об этом сообщил юрист Илья Русяев.

Он отметил, что попытки заменить сертифицированную бытовую пиротехнику самодельными изделиями несут серьезные уголовно-правовые риски. По его словам, ответственность предусмотрена сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, в зависимости от характера и тяжести нарушения.

Юрист пояснил, что статья 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») предусматривает по части первой наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до десяти лет со штрафом от 200 до 500 тыс. рублей либо в размере дохода осужденного за один-два года. При наличии квалифицирующих признаков санкции могут быть ужесточены.

Кроме того, за незаконные приобретение, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ ответственность установлена статьей 222.1 УК РФ. По ее первой части предусмотрено лишение свободы на срок от шести до восьми лет со штрафом до 100 тыс. рублей либо в размере дохода за период до шести месяцев.

«За сбыт по ч. 2 предусмотрено лишение свободы на 8-11 лет со штрафом 100-200 тыс. рублей или доход за 6-12 месяцев. Существуют и более жесткие составы», – предупредил юрист в беседе с NEWS.ru.

#Пиротехника #юрист #штрафы #уголовная ответственность #лишение свободы
