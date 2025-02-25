Юрист предупредил о штрафе за самостоятельную замену батареи

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С начала 2025 года в России за самостоятельную замену радиаторов отопления грозит штраф. Об этом рассказал юрист Сергей Русинов, пишет газета «Челнинские известия».

«Да, действительно, штраф за это нарушение составляет 800 рублей. По сути, сначала нужно известить управляющую компанию – направить уведомление. Они могут прислать своих специалистов – для контроля», – пояснил специалист.

По словам юриста, дело в том, что батареи относятся к общедомовому имуществу. В случае прорыва ответственность будет возложена на того, кто самовольно заменил их. «Если вы живете в многоквартирном доме, то стоит учитывать безопасность соседей», – посоветовал Русинов.

Аналогичным образом обстоят дела и с переносом батарей. Так, некоторые самостоятельно выводят радиаторы отопления на балкон, но управляющая компания через суд может добиться их возвращения на прежнее место.