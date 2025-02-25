news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 25 февраля 2025 17:43

Юрист предупредил о штрафе за самостоятельную замену батареи

Юрист предупредил о штрафе за самостоятельную замену батареи
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С начала 2025 года в России за самостоятельную замену радиаторов отопления грозит штраф. Об этом рассказал юрист Сергей Русинов, пишет газета «Челнинские известия».

«Да, действительно, штраф за это нарушение составляет 800 рублей. По сути, сначала нужно известить управляющую компанию – направить уведомление. Они могут прислать своих специалистов – для контроля», – пояснил специалист.

По словам юриста, дело в том, что батареи относятся к общедомовому имуществу. В случае прорыва ответственность будет возложена на того, кто самовольно заменил их. «Если вы живете в многоквартирном доме, то стоит учитывать безопасность соседей», – посоветовал Русинов.

Аналогичным образом обстоят дела и с переносом батарей. Так, некоторые самостоятельно выводят радиаторы отопления на балкон, но управляющая компания через суд может добиться их возвращения на прежнее место.

#ЖКХ #отопление #полезная информация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Сменили Шольца на Мерца: что означают результаты выборов в бундестаг для России

Сменили Шольца на Мерца: что означают результаты выборов в бундестаг для России

24 февраля 2025
«Он – сушист, нож у него для работы»: мигранта судят за убийство оскорбившего его мужчины

«Он – сушист, нож у него для работы»: мигранта судят за убийство оскорбившего его мужчины

24 февраля 2025