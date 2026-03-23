Юрист предупредил о штрафах за сушку белья на фасаде многоэтажного дома

Размещение белья на фасадах многоквартирных домов может повлечь административную ответственность для граждан. Об этом сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

По его словам, фасад здания относится к общедомовому имуществу, поэтому любые изменения его внешнего вида считаются нарушением правил эксплуатации жилищного фонда. Юрист уточнил, что в ряде случаев за такие действия может быть назначен штраф.

«Первое – это административная ответственность, если сушка белья препятствует эвакуации в чрезвычайных ситуациях, – наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», – сказал он в беседе с ТАСС.

«Второе – во многих регионах Российской Федерации действуют местные рекомендации и правила относительно изменения внешнего вида здания. Многие правила по благоустройству прямо запрещают развешивание ковров, одежды, белья на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу», – отметил Пачулия.