Общество 6 марта 2026 15:02

Юрист предупредил о штрафах за признания в любви на асфальте к 8 Марта

Романтические надписи, оставленные краской на асфальте в честь Международного женского дня, могут обернуться для россиян административным штрафом. Об этом NEWS.ru заявил юрист Михаил Салкин.

По его словам, такие проявления чувств квалифицируются как нарушение правил благоустройства. Если надписи сделаны несмывающимися материалами, ответственность наступает по региональным нормам. Например, в Москве штраф для граждан составляет от 500 до 2,5 тысячи рублей.

#юрист #8 марта
