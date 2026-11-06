Юрист предупредил о штрафах за неправильное захоронение домашних животных

Захоронение домашнего животного во дворе дома, в парке или на дачном участке может обернуться для владельца штрафом от 4 до 5 тыс. рублей. Об этом юрист Ярослав Остапенко предупредил в беседе с «Абзацем».

По его словам, останки животных относятся к биологическим отходам. Правила обращения с ними регулирует приказ Минсельхоза России, который запрещает закапывать тела домашних питомцев в землю.

Ответственность за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов предусмотрена частью 3 статьи 10.8 КоАП РФ. Как пояснил Остапенко, для назначения штрафа достаточно самого факта нарушения этих требований. Для граждан размер взыскания составляет от 4 до 5 тыс. рублей.

Юрист также уточнил, что выбрасывать тело умершего питомца в мусорный контейнер возле жилого дома тоже запрещено. После смерти животного владельцу следует обратиться в Государственную ветеринарную службу.

Передать питомца на кремацию можно через ветеринарную клинику или специализированную организацию. Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге работают официальные кладбища для животных, где можно организовать захоронение с соблюдением установленных правил, заключил Остапенко.