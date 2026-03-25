Общество 25 марта 2026 14:30

Юрист предупредил о штрафах за надписи на асфальте, включая признания в любви

Различные надписи на асфальте, в том числе признания в любви, могут обернуться для автора штрафом. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько.

По словам юриста, размер взыскания зависит от региона, где была сделана надпись. В столице сумма штрафа может составлять от 500 до 2500 рублей. Кроме того, нарушитель обязан будет возместить затраты на устранение последствий, включая вызов специалистов, покупку средств и реагентов для очистки покрытия.

Завалько уточнил, что наказание грозит не за любую надпись. Если она выполнена обычным мелом и легко смывается, ответственность не наступает. Если же использована краска, применяются нормы Кодекса об административных правонарушениях Москвы.

В случае, когда надпись содержит нецензурную лексику или экстремистские призывы, автор может быть привлечён к уголовной ответственности. Такое деяние квалифицируется как хулиганство, и наказание назначается по федеральному КоАП, добавил адвокат.

#адвокат #взыскание #рекомендации
В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

«Тантана-2026»: претенденты и главные фавориты премии

