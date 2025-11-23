Юрист предупредил о рисках покупки квартир, ранее полученных по дарственной

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Покупка квартиры, которая ранее была получена одним из собственников по договору дарения, может быть связана с повышенными рисками. Об этом агентству сообщил старший партнер и генеральный директор юридической компании «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин, его слова приводит «Прайм».

Он отметил, что такие сделки не запрещены законом, однако считаются более уязвимыми. По его словам, договор дарения легче оспорить, чем куплю-продажу: дарение является безвозмездной сделкой, чаще всего происходит внутри семьи и нередко сопровождается конфликтами между родственниками или наследниками.

Если суд признает договор дарения недействительным, это затрагивает и последующих собственников: право собственности может быть отменено, а квартира возвращена дарителю либо включена в конкурсную массу при банкротстве, даже если новый владелец приобретал жилье добросовестно.

Дарение, как пояснил эксперт, часто оспаривается по основаниям, указанным в Гражданском кодексе РФ, включая нормы о возможности отмены дарения и общие положения о недействительности сделок.

На практике это происходит, когда родственники утверждают, что даритель был недееспособен или не осознавал характер своих действий, либо когда дарение использовали для вывода имущества от кредиторов или для скрытой продажи, что квалифицируется как мнимая или притворная сделка.

Дополнительный риск может возникнуть уже после покупки – если даритель окажется банкротом. Терехин пояснил, что финансовый управляющий вправе оспаривать безвозмездные сделки, совершенные за один–три года до банкротства, поскольку такие операции могут нарушать права кредиторов.

Чтобы минимизировать риски, юрист рекомендует тщательно проверять историю объекта: когда и при каких обстоятельствах была оформлена дарственная, имел ли даритель долги, признаки неплатежеспособности или семейных конфликтов, а также проблемы со здоровьем или дееспособностью, которые могли бы привести к признанию сделки недействительной – особенно учитывая частоту подобных случаев в 2025 году.

Особое внимание он советует уделять свежим договорам дарения, поскольку именно в первые годы после их заключения вероятность судебных споров наиболее высока.