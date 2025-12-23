Юрист предупредил о последствиях нового ограничения продажи алкоголя в Подмосковье

Управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт Московского отделения организации «Опора России» Дмитрий Терентьев прокомментировал «Радио 1» сокращение с 1 марта будущего года времени продажи алкоголя в подмосковных точках общепита, находящихся во дворах жилых домов, до двух часов в день – с 13.00 до 15.00.

Специалист обратил внимание на нечеткие формулировки, присутствующие в новелле. В частности, в находящихся на прилегающей к многоквартирным домам территории заведениях общепита, за исключением ресторанов, продажа алкоголя запрещается с 23.00 до 8.00. Но само понятие прилегающей территории в принятом Московской областной Думой законе не конкретизировано.

Кроме того, по мнению эксперта «Опоры России», необходимость оплачивать спиртное в часы, в которые разрешена розничная продажа напитков, породит либо практику использования двух счетов (за алкоголь и за еду), либо предварительной оплаты алкоголя.

В целом же новые нормы не скажутся на работе ресторанов, которые продолжат работу по старым правилам, но поставят под угрозу существование баров и кафе. Цены в заведениях общепита в любом случае станут выше, а их количество уменьшится, что приведет к дисбалансу спроса и предложения.

Ночного шума, конечно, станет меньше, но права граждан на доступность точек общественного питания опосредованно окажутся ограничены, констатировал юрист.

«Я не верю, что данные ограничения приведут к тому, что люди станут меньше употреблять спиртного, к сожалению, борьба с легальным бизнесом приведет только к тому, что вырастет нелегальный рынок алкогольной продукции. Употреблять напитки будут дома, что негативно скажется на детях <…>», — подытожил Дмитрий Терентьев.