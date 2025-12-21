Юрист предупредил о мошенничестве с «инвестированием» новогодних премий

Мошенники активизировались в преддверии Нового года и начали массово предлагать россиянам вложить полученные премии под обещания высокой доходности. Об этом сообщил член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Иван Курбаков, его слова приводит «РИА Новости».

Киберпреступники сознательно используют праздничное настроение и желание граждан увеличить доход, чтобы внедрять мошеннические схемы и получать доступ к деньгам или персональным данным. Злоумышленники убеждают потенциальных жертв инвестировать новогодние премии, заявляя о выгодных условиях и подчеркивая ограниченный срок действия предложения.

Курбаков отметил, что в действительности перечисленные средства поступают на счета мошенников, после чего вернуть деньги через банк становится невозможно. Он напомнил о необходимости повышенной бдительности, призвал тщательно проверять подлинность сообщений и пользоваться только официальными источниками информации.

В случае возникновения сомнений юрист рекомендовал обращаться за консультацией к специалистам или в правоохранительные органы.