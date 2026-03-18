Общество 18 марта 2026 13:59

Юрист предупредил дачников о штрафах до 50 тысяч рублей за неиспользование земли

Владельцы садовых и огородных участков могут быть оштрафованы, если не используют землю по назначению. Об этом NEWS.ru заявил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Размер взыскания зависит от кадастровой стоимости участка и может достигать 50 тысяч рублей.

По словам эксперта, закон обязывает правообладателя начать использование участка в течение трёх лет. Для земель, права на которые возникли до 1 марта 2025 года, этот срок отсчитывается именно с этой даты. Штраф за неиспользование для граждан составляет от 1% до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, сумма взыскания варьируется от 20 до 50 тысяч рублей.

«Передача культурного кода»: как в Татарстане отметят 140-летие Габдуллы Тукая

Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

