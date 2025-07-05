Юрист предупредил, что за запрещенные пестициды на даче придется заплатить штраф

Использование запрещенных или непроверенных пестицидов и агрохимикатов при обработке дачного участка может обернуться для владельцев штрафом. Об этом сообщил юрист Тимур Харди, его слова приводит «Прайм».

На сайте Минсельхоза России размещен официальный перечень разрешенных к применению химикатов – все они прошли государственную регистрацию. Однако на практике дачники нередко применяют препараты, не включенные в этот реестр.

Использование таких веществ представляет серьезную опасность: при неправильной обработке могут пострадать домашние животные, птицы и даже люди. Химические соединения способны накапливаться в организме годами, вызывая онкологические и иные заболевания. Кроме того, они загрязняют почву и грунтовые воды на десятилетия вперед.

Харди уточнил, что, прежде чем использовать препарат, необходимо внимательно ознакомиться с его инструкцией. Особенно важно выяснить, подходит ли он для использования в личном подсобном хозяйстве и не нанесет ли вреда животным.

По его словам, дачникам запрещено применять пестициды, предназначенные исключительно для агропромышленного сектора или профессионалов. За нарушение этих требований может быть наложен штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей.

Если же в результате применения химикатов происходит порча земли, сумма санкции увеличивается – от 3 до 5 тысяч рублей. Наиболее серьезные последствия могут наступить, если участок находится вблизи источников питьевой воды: в таком случае штраф составит от 3 до 20 тысяч рублей.

Также юрист напомнил, что за нанесенный ущерб владельцу участка придется отвечать. Например, если по вине дачника погибли соседские пчелы, потому что он провел обработку во время цветения медоносов и не предупредил других пчеловодов, его обяжут компенсировать убытки.