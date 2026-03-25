Юрист предупредил, что за громкую музыку в автомобиле могут дать штраф по закону о тишине

Громкая музыка в автомобиле может рассматриваться как нарушение общественного порядка. Об этом сообщил «Татар-информу» заслуженный юрист России, бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев.

Он пояснил, что ранее Верховный суд разъяснял: в подобных ситуациях речь идет не о превышении санитарных норм шума, а именно о нарушении общественного порядка. При этом многое зависит от времени, когда звучит музыка.

В каждом регионе действует собственный закон о тишине, поэтому, по словам юриста, необходимо обращаться к региональному законодательству и кодексу об административных правонарушениях, чтобы понять, какая ответственность предусмотрена.

Соловьев отметил, что в большинстве регионов запрещено шуметь в ночное время – обычно с 23:00 до 07:00 или 08:00. Кроме того, во многих субъектах установлен дневной «тихий час» с 13:00 до 15:00.

В Татарстане, согласно региональному закону, в будние дни шум запрещен с 22:00 до 06:00, а в выходные – с 22:00 до 09:00. За нарушение этих норм предусмотрен штраф для граждан в размере от 500 до 1000 рублей.