Юрист предложил проверять на пригодность к управлению авто перед выдачей прав

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, дающий ГАИ право аннулировать уже выданные водительские права, если у их обладателей выявил противопоказания к вождению. Новацию прокомментировал управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко, пишет журнал «Эксперт».

«На дороге стало очень много действительно опасных водителей. Некоторые из них явно находятся либо под действием препаратов, либо имеют проблемы с психикой. Таких людей надо выявлять и забирать у них права до выздоровления», – уверен юрист.

Он обратил внимание на то, что водительские права признают недействительными даже в случае выявления проблем со здоровьем при внеочередном медицинском осмотре.

По мнению Головченко, если после принятия новеллы такие люди лишатся водительских удостоверений, число аварий снизится.

«Считаю, что при первичной выдаче водительских удостоверений следует давать заключения по пригодности к управлению автомобилями (такой же подход, как для выдачи разрешения на оружие)», – добавил специалист.

Головченко предложил также проводить подобное медицинское освидетельствование как минимум раз в три года. Кроме того, водителей «стоит заставить сдавать анализы на наличие в крови запрещенных веществ», убежден он.