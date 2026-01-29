Юрист Георгиева пояснила, как будут работать новые правила возврата техники с 1 февраля

С 1 февраля вступают в силу новые правила возврата техники, которые направлены на защиту прав потребителей. Как поясняет юрист Алла Георгиева, теперь покупатели технически сложных товаров смогут вернуть их в течение 15 дней с момента покупки при обнаружении любого недостатка.

Если этот срок истек, возврат возможен только при наличии существенного дефекта или нарушении сроков ремонта.

Одним из ключевых нововведений станет возможность получения разницы между ценой, уплаченной за товар, и его текущей рыночной стоимостью. Это особенно важно, если цена на аналогичный товар выросла.

«Это новое правило, когда человек может получить разницу между ценой, за которую он купил товар, и текущей рыночной ценой аналогичного товара. Это важно, потому что со временем цены могут вырасти, и, если человеку вернут только стоимость покупки, он не сможет приобрести аналогичный товар. Законодательство теперь будет защищать его права, позволяя компенсировать эту разницу. Таким образом, даже если товар оказался некачественным, покупатель не потеряет возможность купить аналогичный благодаря этой компенсации», – сообщила юрист.

Георгиева отмечает, что для получения такой компенсации покупателю необходимо будет предоставить доказательства текущей рыночной цены, например, скриншоты объявлений с маркетплейсов или справки из магазинов.

Эти изменения, по мнению юриста, будут стимулировать продавцов более ответственно подходить к качеству продаваемой техники, так как теперь они несут большую ответственность за недостатки товаров.