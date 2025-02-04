Юрист посоветовал автовладельцам, как получить компенсацию за ущерб от непогоды

За ущерб, нанесенный автомобилю непогодой, можно попытаться получить компенсацию через суд, но процесс в любом случае будет небыстрым. Об этом рассказал юрист Андрей Живой в эфире радио «КП – Ростов-на-Дону».

Специалист пояснил, что в подобных случаях полис ОСАГО никак не поможет – он гарантирует возмещение только в результате ДТП. Поэтому сначала потребуется выяснить, в чьей зоне ответственности находился упавший на машину объект, будь то дерево, дорожный знак или элемент крыши.

«И его (объекта – прим. Т-и) падение может указывать на ненадлежащее исполнение обязанностей либо коммунальными организациями городского хозяйства, либо управляющей компанией, если такой случай произошел в зоне ответственности многоквартирного дома», – отметил юрист.

Время понадобится на обращение в суд, досудебную подготовку и исполнение. Это все занимает от четырех до семи месяцев, уточнил Живой.

Эксперт добавил, что в его практике чаще встречались случаи, когда на машины из-за сильного ветра падали деревья. Многое зависит от того, насколько ответчик обоснует исполнение им своих обязательств, а также от того, насколько связанные с непогодой обстоятельства выходили за рамки обычных.

Вместе с тем единственной страховкой, которая покроет расходы в такой ситуации, является каско. «Она нужна, чтобы защитить собственника имущества от форсмажорных обстоятельств, будь то ДТП, погодные условия или противоправные действия третьих лиц. И если у человека автомобиль даже не застрахован, то наличие или отсутствие страховки никак не скажется на праве предъявить иск о возмещении причиненного вреда. <...> здесь важно наличие права собственности, факт причиненного ущерба и его размер», – подытожил юрист.