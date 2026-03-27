Юрист положительно оценила законопроект о наказании за преследование

Законопроект, вводящий административную ответственность за навязчивое преследование – сталкинг, – готовится к принятию в России. За первое нарушение предлагается установить штраф от 2 до 5 тысяч рублей, за повторное – административный арест до 15 суток. Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш положительно оценила инициативу в разговоре с «Радио 1».

По ее словам, у правоохранительных органов появятся четкие инструменты для реагирования на подобные случаи уже на ранней стадии, когда преследование только начинается.

Она считает, что возможность оперативного обращения в полицию и привлечения нарушителя с первых эпизодов позволит быстрее пресекать такие действия.

По мнению Ярмуш, введение ареста за повторное нарушение станет действенной мерой сдерживания. Она пояснила, что это способно остановить преследователя и изменить ситуацию в пользу жертвы, поскольку нарушитель начнет осознавать, что даже на первый взгляд безобидные действия – сообщения, звонки в ночное время, ожидание у подъезда – являются правонарушением и влекут ответственность.

Одним из ключевых вопросов при обсуждении законопроекта остается доказательная база. Адвокат отметила, что новый закон даст пострадавшим юридический инструмент, однако многое будет зависеть от их действий.

Она подчеркнула, что важно фиксировать все случаи преследования: записывать аудио и видео, сохранять переписку, делать скриншоты и привлекать свидетелей, которые смогут подтвердить систематичность происходящего.

Также она обратила внимание на необходимость обращаться в полицию по каждому факту. Даже если по отдельному заявлению не будет возбуждено дело, сама регистрация обращения имеет значение, поскольку формирует доказательную базу.

По словам Ярмуш, зафиксированные обращения могут впоследствии использоваться в суде, в том числе для взыскания компенсации морального вреда. Систематичность преследования, как она отметила, подтверждается именно через последовательные обращения в правоохранительные органы.