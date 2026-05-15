Юрист: пассажиры нелегальных такси рискуют остаться без страховки и компенсации

В России за два года число чатов и сообществ, предлагающих нелегальные услуги такси, утроилось и превысило 11 тысяч, а количество их пользователей достигло 22 миллионов человек. Пассажиры экономят на фоне растущих цен, а водители уходят в тень из-за высоких издержек в легальном поле. Юрист Сергей Смирнов в беседе с «Радио 1» объяснил, чем опасны такие поездки и какие риски несут пассажиры.

Смирнов предупредил, что главный риск для пассажира – страховая пустота. В случае ДТП или причинения вреда здоровью пассажир легального такси защищен законом и получит компенсацию от страховой компании. В «серой» зоне все иначе: взыскивать ущерб придется непосредственно с водителя, у которого может не быть имущества, а автомобиль он арендует. Возможность получить реальную компенсацию минимальна, отметил юрист.

Особенно опасна ситуация при совершении преступления: вычислить личность водителя нелегального такси крайне сложно из-за отсутствия трекинга и данных о геолокации. Доказать сам факт, что водитель без лицензии занимается перевозкой пассажиров, практически невозможно, если только сам пассажир это не подтвердит. Администрирование здесь на нуле, а рейды ГИБДД в первую очередь нацелены на машины с «шашечками» и специальной раскраской, добавил Смирнов.

Единственная надежда на наказание – привлечь создателей теневых чатов к уголовной ответственности по статье о незаконном предпринимательстве, но для этого нужно доказать, что они получали прибыль. Смирнов резюмировал, что с юридической точки зрения пассажир, садясь в нелегальную машину, фактически лишается страховки, а в случае серьезного происшествия или преступления остается один на один с проблемой без права на компенсацию и с низкими шансами найти виновного. Экономия 100–200 рублей в такой ситуации выглядит как неоправданно высокая плата за риск.