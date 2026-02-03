Юрист: пассажир вправе требовать компенсацию убытков за опоздание поезда

Пассажир, купивший билет на поезд, имеет право потребовать от перевозчика компенсацию убытков, если состав опоздал. Об этом в беседе с журналистом «Татар-информа» рассказала юрист Алла Георгиева.

«Человек, приобретая билет, заключает договор с перевозчиком. Договор о том, что он уедет в это время в конкретном направлении. И когда меняется расписание, пассажир может понести убытки», — пояснила эксперт.

Она привела примеры, когда из-за опоздания поезда могут возникнуть дополнительные расходы: пассажир может опоздать на важную рабочую встречу, деловое мероприятие или на стыковочный рейс, например, на самолёт. В этом случае ему придётся покупать новый билет.

«Поэтому такая компенсация всех его убытков возможна», — подчеркнула собеседница агентства.

Кроме того, юрист уточнила, что пассажир вправе потребовать полный возврат стоимости билета, если он не смог воспользоваться поездкой из-за изменения графика. «Если он не попадает на поезд, конечно, он имеет право вернуть стоимость билета», — сказала она.