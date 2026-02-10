Юрист Георгиева объяснила, кто несет ответственность за сосульки на балконе

Ответственность за опасные сосульки, свисающие с балконов многоквартирных домов, несет тот, кому принадлежит сама конструкция. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала юрист Алла Георгиева.

«Если это проектная конструкция, так было запланировано и построено, то управляющая компания будет отвечать за сосульки, которые свисают именно с балкона. Но если человек сам установил какие-то дополнительные козырьки, будет отвечать собственник», – пояснила эксперт.

По ее словам, жители дома, обнаружившие опасность, должны сначала обратиться с претензией в управляющую компанию (УК) или ТСЖ, которые обязаны ее устранить. Если УК бездействует, следующий шаг – жалоба в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру.

Юрист предупредила, что последствия могут быть серьезными: от падения небольшой сосульки до причинения человеку тяжкого вреда здоровью. В случае бездействия УК при наличии доказательств (фотографий, обращений) правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело.

Административная ответственность за такие нарушения предусмотрена статьями КоАП РФ:

– для управляющей компании по ст. 7.22 («Ненадлежащее содержание общего имущества») – штраф до 50 тыс. рублей.

– для собственника, установившего самовольную конструкцию, по ст. 7.21 («Нарушение правил пользования жилыми помещениями») – штраф от 1 до 1,5 тыс. рублей.

Георгиева добавила, что, если сосулька упадет и причинит вред, к компенсации ущерба можно будет привлечь как управляющую компанию, так и виновного собственника.