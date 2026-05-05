Юрист оценил потенциал единого реестра домашних животных

Без биометрии, контракта об источнике повышенной опасности и реальных механизмов привлечения к ответственности единый реестр домашних животных останется обычной ветеринарной книжкой. Такое мнение высказал специалист по правовой защите Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1».

Юрист заметил, что обязанность по ведению реестра планируется возложить на ветеринарное ведомство с его специфическими приоритетами (прививки, общие болезни человека и животных). «То есть риски, связанные с нападениями, травмами и укусами, остаются за бортом», – констатировал он.

По мнению Ильинского, необходимо обязать владельцев брать на себя (путем заключения контракта) полную ответственность за действия питомца как источника повышенной опасности. Он уверен: если бы такой документ существовал, то побег и последующий укус перестали бы считаться «несчастным случаем».

«Ответственность наступала бы немедленно – и профилактически никто не доверил бы выгул крупной собаки ребенку или пожилому человеку», – акцентировал специалист.

К тому же, добавил Ильинский, что реестр предполагается вести с основой на чипирование, но чип можно деактивировать, удалить хирургически или заменить, тогда как биометрию обмануть нельзя.

«Нужно использовать распознавание по морде, телу, особенностям окраса. Современные системы искусственного интеллекта позволяют это сделать дешево и эффективно. Особенно это актуально для самовыгульных животных <...>. Сегодня выяснить, чья собака разорила курятник или напугала ребенка, практически невозможно. Биометрия решила бы эту проблему дистанционно», – подытожил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к середине апреля 2026 года в Татарстане было зарегистрировано более 66 тыс. собак.