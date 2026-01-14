Юрист объяснила, за какие слова в сети придется платить

Голосовые сообщения и любая цифровая переписка могут стать основанием для штрафа, если содержат оскорбления, пояснила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Если оно выражено в неприличной форме, противоречащей нормам морали и нравственности, принятой в обществе, то будет наказание», – подчеркнула юрист в беседе с «Радио 1».

По ее словам, в интернет-пространстве доказать факт нарушения проще, чем в реальной жизни, а размер штрафа зависит от контекста.

«Решающую роль играет не субъективное восприятие, а нарушение общепринятых норм. Даже за одно грубое слово, сказанное с целью унизить, может следовать наказание», – отметила эксперт.

В качестве примера она привела случай, когда оскорбление прозвучало в личной переписке. В этом случае штраф составил 3 000 рублей. По словам Ярмуш, если подобное произойдет в сети «ВКонтакте», «Одноклассники» или в групповом чате, сумма может достигать 10 тыс. рублей.

Адвокат уточнила, что ответственность наступает только за оскорбление, направленное на конкретное лицо или группу лиц. Простое публичное использование ненормативной лексики без адресата не подпадает под эту статью.

«Как только люди поймут, что за каждое обидное слово нужно будет заплатить три, пять или десять тысяч, то сразу возьмут это во внимание. Критика должна оставаться в правовом поле: можно указывать на некомпетентность, но переходить на личности и оскорбления – рисковать уже собственными деньгами и репутацией», – резюмировала она.

Подобный штраф за оскорбления в сети впервые был применен в Москве, где женщина признала вину за отправку голосовых сообщений с оскорблениями в мессенджере Telegram. Получательница обратилась в прокуратуру, а аудиозапись стала доказательством в суде. В итоге отправительница была оштрафована на 3 000 рублей.