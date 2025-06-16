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Общество 16 июня 2025 09:57

Юрист объяснила, в каких случаях можно использовать обеденный перерыв для сна

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Юрист объяснила, в каких случаях можно использовать обеденный перерыв для сна
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обеденный перерыв может использоваться для сна, если это не запрещено локальными актами организации и если такая форма отдыха не создает угрозу безопасности на производстве. Об этом рассказала юрист компании Headhunter Ольга Владимирова, передает РИА Новости.

«Работник может использовать перерыв на обед по своему усмотрению, сон не запрещен», – подчеркнула специалист.

Однако, заметила Владимирова, в некоторых организациях сон на рабочем месте даже во время обеденного перерыва может быть запрещен внутренними правилами.

К тому же на производствах, где требуется постоянная готовность или где сон может создать угрозу безопасности, работодатель может запретить подобную форму отдыха во время обеденного перерыва, добавила собеседница агентства.

При этом обеденный перерыв является личным временем работника, которое он вправе использовать по своему усмотрению. Поэтому сотрудник может покинуть место работы на время перерыва, напомнила юрист.

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