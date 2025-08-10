news_header_top
Общество 10 августа 2025 10:19

Юрист объяснила порядок замены документов при смене фамилии после свадьбы

При решении женщины взять фамилию супруга после заключения брака необходимо заменить ряд важных документов. В перечень обязательных документов входят паспорт гражданина РФ, СНИЛС, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и загранпаспорт. Об этом сообщила член Союза юристов-блогеров Марина Воронцова, ее слова приводит РИА Новости.

Воронцова отметила, что заявление на замену паспорта следует подать в течение 90 дней с даты регистрации брака. На обновление СНИЛС законом установлен срок в 30 дней, при этом номер СНИЛС сохраняется, меняется только фамилия. Аналогично, по словам юриста, потребуется замена загранпаспорта.

Также необходимо заменить водительское удостоверение и свидетельство на автомобиль, хотя конкретные сроки для этих документов законом не установлены. Воронцова рекомендовала внести изменения в полис ОСАГО и паспорт транспортного средства (ПТС).

Кроме того, она напомнила о необходимости уведомить страховую медицинскую организацию о смене фамилии в течение 30 календарных дней, чтобы получить новый полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Для внесения изменений в трудовую книжку требуется предоставить работодателю копию свидетельства о браке. При этом сведения в электронной трудовой обновляются автоматически.

Юрист также пояснила, что смена ИНН необходима только в случае желания получить бумажное свидетельство с новой фамилией. Для замены фамилии в военном билете военнообязанной нужно обратиться в военкомат.

#документы #полезная информация
