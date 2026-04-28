Юрист объяснила порядок действий при падении дерева на автомобиль

Владельцам автомобилей, пострадавших из-за падения деревьев, необходимо в первую очередь зафиксировать все повреждения и обстоятельства происшествия, после чего обращаться за компенсацией в страховую компанию или суд. Об этом сообщила юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина.

Она подчеркнула, что важно собрать как можно больше доказательств.

«Важно сфотографировать и снять на видео положение автомобиля, повреждения, дорожные знаки, таблички с адресом, окружающую обстановку, разметку, следы повреждения на стволе дерева и автомобиле. Тут работает принцип – чем больше, тем лучше. А затем вызвать полицию», – пояснила Бачурина в беседе с РИА Новости.

По ее словам, ответственность за причиненный ущерб определяется в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса РФ и возлагается на организацию или лицо, отвечающее за содержание территории. Так, если дерево упало во дворе, ответственность может нести управляющая компания, в парках и скверах – муниципальные службы, а на частной территории – ее собственник.

Юрист добавила, что при наличии вины, например если аварийное дерево не было своевременно удалено, ущерб подлежит возмещению. В противном случае автовладельцу может потребоваться добиваться компенсации в судебном порядке.

Также Бачурина обратила внимание на страховые нюансы: выплаты возможны по полису КАСКО, однако подобные случаи не всегда входят в страховое покрытие и это необходимо уточнять в договоре. При этом ОСАГО такие риски не покрывает.