Юрист объяснила, почему в феврале не будет длинных выходных

День защитника Отечества в текущем году придется на воскресенье, но жители России не будут отдыхать три дня подряд. Это связано с тем, что дополнительный выходной перенесли на 8 мая. Об этом сообщила юрист Ольга Владимирова.

Согласно российскому законодательству, если праздничный выпадает на субботу или воскресенье, то выходной переносится на следующий рабочий день.

«На праздник День защитника Отечества (23 февраля) длинных выходных в этом году не будет, несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (воскресенье). Этот день отдыха переносится на май», – приводит слова Владимировой РИА Новости.

Согласно производственному календарю, жители Татарстана в 2025 году при пятидневке будут работать 245 дней и отдыхать 120 дней. Следующие длинные выходные наступят в мае. Татарстанцы будут отдыхать с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая.