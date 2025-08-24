Юрист объяснила, какие сборы денег в школе являются незаконными

Если школа требует от родителей оплачивать ремонт классов, покупку мебели или украшение к праздникам – это считается навязанными расходами, и в таких случаях они вправе обратиться с жалобой в департамент образования, прокуратуру или Роспотребнадзор. Об этом сообщила член Союза юристов-блогеров Ольга Ошкина, ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что родителям следует уточнять у администрации, являются ли предлагаемые платежи добровольными. В случае если школа настаивает на обязательности таких взносов, необходимо потребовать письменное обоснование.

При отсутствии законных оснований юрист рекомендует фиксировать нарушения с помощью переписки, фото- и видеоматериалов, аудиозаписей или других доказательств и направлять жалобы в контролирующие органы.

Ошкина подчеркнула, что учебное заведение не вправе устанавливать обязательные суммы для родителей. В подобных случаях можно подать письменное обращение директору с требованием прекратить незаконные сборы.

При этом добровольные пожертвования допускаются, но они не должны носить принудительный характер и возможны только через благотворительный фонд школы. Сбор средств допустим лишь при прозрачном учете расходов и исключительно при личном согласии родителей.

Все взносы, по словам юриста, должны сопровождаться чеками или расписками с указанием суммы, цели и даты, без формулировок об обязательности.

Она также пояснила, что платные образовательные услуги, такие как продленка, кружки или подготовка к экзаменам, могут оказываться исключительно на добровольной основе.