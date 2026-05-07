Юрист объяснила, как вернуть деньги за неоказанную услугу

Потребители вправе потребовать возврата денег и компенсации неустойки за услуги, которые не были оказаны в срок. Об этом заявила корпоративный юрист Юлия Бондаренко.

По словам специалиста, в случае нарушения сроков оказания услуги клиент может отказаться от договора в одностороннем порядке. Это возможно даже тогда, когда конкретный срок выполнения работ не был прописан, но ожидание затянулось на неоправданно длительное время.

«Даже если период не прописан, но вы ждете неразумно долго – это тоже основание. Пишите претензию в свободной форме, но обязательно укажите дату договора, сумму предоплаты, срок, который нарушен, и требование – вернуть деньги», – отметила Бондаренко в беседе с NEWS.ru.

Юрист рекомендовала приложить к претензии чек об оплате, а сам документ передать лично под подпись либо направить заказным письмом с уведомлением. Срок ответа на претензию составляет 10 дней.

Кроме возврата предоплаты, потребитель может потребовать выплату неустойки и компенсацию морального вреда.

«Сверх предоплаты вы имеете право требовать пени – 3% за каждый день просрочки. Плюс компенсацию морального вреда», – подчеркнула Бондаренко.

В случае отказа вернуть деньги юрист посоветовала обращаться в Роспотребнадзор или прокуратуру. Она также уточнила, что при сумме требований до 100 тыс. рублей заявление следует подавать в мировой суд, а если сумма превышает этот порог – в районный суд.