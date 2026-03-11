Юрист объяснила, что подготовка рабочего места до начала смены должна оплачиваться

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Начало рабочего дня определяется трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка компании. Это требование закреплено в статьях ТК РФ. Об этом в разговоре с «RT» рассказала адвокат и руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

Она пояснила, что рабочим временем считается период, когда сотрудник выполняет свои трудовые обязанности и должен находиться на рабочем месте в соответствии с установленным режимом. Это следует из статьи 91 Трудового кодекса. По словам юриста, значение имеет не только то, какие действия выполняет сотрудник, но и момент, с которого он обязан приступить к работе.

Эксперт отметила, что, если в трудовом договоре указано, что рабочий день начинается, например, в 09:00, именно с этого времени работник должен приступать к выполнению своих обязанностей.

Борзенко добавила, что иногда работодатели требуют приходить на работу на 10-15 минут раньше начала рабочего дня. Обычно это объясняют необходимостью подготовить рабочее место: включить компьютер, разложить документы или выполнить другие подготовительные действия. По ее словам, если работодатель требует выполнять такие действия до начала рабочего дня, этот период фактически становится рабочим временем и должен учитываться при расчете и оплате труда.

Юрист уточнила, что подготовительные действия могут считаться частью трудового процесса, если без них невозможно приступить к выполнению служебных обязанностей. В качестве примера она привела ситуации, когда сотруднику необходимо переодеться в специальную одежду, получить оборудование, зарегистрироваться в рабочей системе или подготовить технику. В таких случаях подготовка напрямую связана с трудовой функцией и должна происходить в рабочее время, а не до официального начала смены.

При этом специалист отметила, что, если работник приходит раньше установленного времени по собственной инициативе, без требования работодателя, чтобы подготовиться к работе, этот период не считается рабочим временем. В таком случае у работодателя не возникает обязанности учитывать его при оплате труда.

Эксперт также напомнила, что даже внутренние правила компании не могут ухудшать положение сотрудников по сравнению с трудовым законодательством. Это закреплено в статье 8 Трудового кодекса. По ее словам, требования, которые фактически увеличивают продолжительность рабочего времени без учета и оплаты этого периода, не должны применяться, даже если они прописаны во внутренних документах организации.