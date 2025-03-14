Юрист объяснил, в каких случаях с карты могут списать часть пенсии

Пенсионные средства могут быть списаны с банковской карты в законном порядке, если речь идет о погашении долга, а также в рамках договоренностей с финансовой организацией. Об этом рассказал ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов, сообщает агентство «Прайм».

«Сама задолженность может иметь совершенно различную природу. Это могут быть долги по коммунальным платежам, по кредитному договору, по налогам, взыскание ущерба от затопления квартиры или дорожно-транспортного происшествия и так далее», – подчеркнул эксперт.

Средства взыскиваются на основании исполнительного документа: взыскатель может направить его судебному приставу-исполнителю либо напрямую в банк, где у должника открыт счет. В первом случае пристав возбуждает исполнительное производство и направляет постановление о взыскании средств в кредитную организацию.

Согласно закону «Об исполнительном производстве», максимальный размер удержания не может превышать 50% от поступающей на счет денежной суммы. Однако при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением, размер удержания может достигать 70%.

«Указанные ограничения применимы именно к доходам должника, например, заработной плате, пенсии. Если на пенсионную карту третье лицо перечислит денежные средства в целях, к примеру, возврата по договору займа, то удержать могут всю сумму», – подчеркнул юрист.

Вместе с тем с февраля 2022 года у должников появилась возможность сохранять за собой доходы в размере не менее величины прожиточного минимума. Данный механизм имеет заявительный характер – желающий воспользоваться им должник должен подать заявление.

Если средства удерживаются в рамках исполнительного производства, обращение следует направить судебному приставу-исполнителю, если исполнительный документ был направлен взыскаталем, просьбу необходимо отправить в банк.

Право на сохранение прожиточного минимума не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением, уточнил Черкасов.

Кроме того, клиент банка может предоставить финансовой организации право на списание денежных средств – например, по договору о кредите. Это так называемый механизм безакцептного списания на основании договора. Действует он и при удержании комиссии за обслуживание.