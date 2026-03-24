Общество 24 марта 2026 11:18

Юрист объяснил, обязаны ли сотрудники сдавать деньги на корпоративы

Сборы средств на подарки, корпоративы и другие цели на рабочем месте могут быть только добровольными, а требовать деньги с сотрудников работодатель не вправе. Об этом сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Законодательство Российской Федерации не дает работодателю права требовать от работника (или обязать работника) сдать деньги на какие-либо цели. Также важно понимать, что работодатель не имеет права и удерживать из заработной платы работника какие-либо суммы на эти цели», – подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что Трудовой кодекс РФ содержит исчерпывающий перечень оснований для удержаний из зарплаты, и подобные случаи в него не входят. В противном случае действия работодателя будут считаться нарушением закона.

При этом, по его словам, сотрудники могут участвовать в подобных сборах по собственной инициативе.

«Однако важно отметить, что работодатель не может собирать средства в целях своей экономии. Например, закон устанавливает, что все медицинские осмотры работников должен оплачивать работодатель. Это означает, что работодатель не может переложить эту обязанность на самих работников ни в каком виде», – заключил специалист.

#работа #офис #корпоратив #сбор средств
В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
