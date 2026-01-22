Юрист объяснил, обязан ли сотрудник работать за ушедшего в отпуск коллегу

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев объяснил «Татар-информу», может ли работодатель заставить сотрудника выполнять одновременно и свою работу, и работу ушедшего в отпуск коллеги.

«Работодатель выбирает того работника, который будет выполнять одновременно и свою работу, и работу ушедшего в отпуск коллеги. Это возможно только с согласия работника, который будет замещать. Соответственно, заставить это сделать нельзя», – сказал Соловьев.

Сотруднику, работающему на совмещении, помимо собственной зарплаты, оклада со всеми надбавками, полагается доплата за совмещение.

«Размер доплаты должен быть отражен в допсоглашении между работником, который будет замещать, и работодателем. Это 151-я статья Трудового кодекса. Она может быть как в твердой сумме, так и в процентах от оклада сотрудника, который ушел в отпуск», – пояснил юрист.

