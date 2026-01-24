Юрист объяснил, можно ли уволить сотрудника за «токсичность»

Работника нельзя уволить за токсичное поведение как таковое, однако, если оно проявляется в дисциплинарных нарушениях, это можно сделать. Об этом рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев, передает RT.

«Уволить человека за то, что он неприятен коллегам или портит настроение в чатах, напрямую нельзя. Закон требует конкретики: увольнение возможно только за дисциплинарный проступок, то есть нарушение трудовых обязанностей», – подчеркнул специалист.

Поэтому он посоветовал обратиться к локальным нормативным актам: этическому кодексу, политике корпоративных коммуникаций или правилам внутреннего трудового распорядка.

Если в них закреплены определенные нормы поведения и сотрудник ознакомлен с ними под подпись, то их нарушение становится основанием для дисциплинарного взыскания.

Подтверждением должны служить письменные доказательства, носящие системный характер: акты о нарушениях, выгрузки переписки, докладные записки с указанием даты, времени и конкретных нарушенных правил.

После фиксации первого нарушения следует затребовать у сотрудника письменные объяснения, затем вынести замечание или выговор.

«Если при действующем взыскании происходит повторное нарушение, снова фиксация, снова объяснения – и только тогда возможно увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК России», – завершил изложение алгоритма юрист.