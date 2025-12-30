За запах в подъезде при приготовлении новогодних блюд грозит штраф – юрист

Если при приготовлении блюд сильный запах расходится до соседей, то они могут написать жалобу в правоохранительные органы. По статье 6.4 КоАП может грозить штраф от 500 до 1 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.

«Существует статья КоАП 6.4 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». По ней соседи могут подать жалобу в разные инстанции, если из соседней квартиры доносятся разные запахи, в том числе еды», – объяснил эксперт.

Причем запах может быть не обязательно испорченной еды. Соседу может не нравиться, например, запах жареной рыбы, из-за чего он может написать жалобу. Такие случаи обращений бывают, добавил он.

«Соответствующие органы могут принять или не принять такое заявление, но тем не менее существуют случаи подобных обращений именно по этой статье», – подчеркнул Аграновский.

Причиной для обращения могут быть любые сильные запахи: еды, курения, мусора и любые другие.