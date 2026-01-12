Юрист объяснил, можно ли избежать ответственности за опоздание на работу из-за непогоды

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В российском трудовом праве отдельно не указывается, что опоздание на работу из-за непогоды автоматически исключает ответственность за инцидент, но юридическое значение имеет вопрос, мог ли сотрудник вообще добраться до своего рабочего места. Об этом рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев, передает RT.

Хотя обязанность являться к установленному началу рабочего дня закреплена в Трудовом кодексе, «дисциплинарная ответственность допустима только тогда, когда работодатель докажет, что работник мог исполнить обязанность вовремя и не сделал этого по зависящим от него причинам», отметил он.

«Если вина отсутствует, само опоздание перестает быть проступком в юридическом смысле», – подчеркнул специалист.

При этом для квалификации последствий решающим остается продолжительность отсутствия. Если оно длится менее четырех часов, то не считается прогулом, а работодатель должен ограничиться замечанием либо выговором. Дело в том, что «перечень дисциплинарных взысканий закрыт и любые денежные штрафы в нем отсутствуют».

Если же сотрудника не было четыре часа или более долгий срок, ситуация формально подпадает под признаки прогула, который допускает увольнение. Но подобная квалификация возможна лишь при отсутствии уважительной причины. Соответственно, «погодный фактор именно здесь приобретает практическое значение», объяснил эксперт.

На данный момент применяется общий подход оценки обстоятельств дела, а главным элементом защиты работника становится корректное поведение в день опоздания. Речь идет об уведомлении руководителя, а также о фиксации отмены рейсов, задержек транспорта или официальных сообщений о перекрытии дорог, заключил Русяев.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, сегодня в Татарстане прогнозируется снег, местами сильный. В отдельных районах возможны метели. Помимо гололедицы, днем на дорогах могут образоваться снежные заносы.