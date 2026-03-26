Юрист объяснил, можно ли использовать рабочий компьютер в личных целях

Российское трудовое законодательство не предусматривает безусловного права сотрудника использовать служебную технику в личных целях. Об этом в беседе с «RT» сообщил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Он пояснил, что работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые функции и соблюдать дисциплину, тогда как работодатель вправе самостоятельно определять порядок использования имущества. Эти правила закрепляются в локальных нормативных актах, правилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и документах по информационной безопасности.

По словам эксперта, личное использование служебной техники допускается только в том случае, если работодатель прямо разрешил это или хотя бы не запретил во внутренних документах. При этом такое использование не должно мешать работе и создавать риски утечки данных.

Русяев уточнил, что если в правилах внутреннего трудового распорядка, политике использования ИТ-ресурсов, трудовом договоре или иных документах указано, что техника предназначена исключительно для рабочих задач, это требование обязательно для исполнения. Работодатель, в свою очередь, обязан ознакомить сотрудников с этими правилами под подпись.

Он также отметил, что работодатель имеет право контролировать использование корпоративной техники. В феврале 2026 года Роструд подтвердил законность установки программ мониторинга на служебные компьютеры при условии, что сотрудники заранее уведомлены, контроль ведется открыто, а его цели связаны с выполнением трудовых обязанностей.

Говоря о последствиях, юрист указал, что за использование служебной техники в личных целях обычно применяется дисциплинарная ответственность в соответствии со статьей 192 ТК РФ – это может быть замечание, выговор, а в отдельных случаях и увольнение.

При этом штрафы в качестве взыскания незаконны, что подтверждает Роструд. Увольнение за кратковременное личное использование, как правило, невозможно, однако оно допустимо при неоднократных нарушениях при наличии уже примененного взыскания. В таком случае применяется пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ.

Работодатель обязан соблюдать процедуру, предусмотренную статьей 193 ТК РФ: запросить объяснения и уложиться в установленные сроки. При нарушении процедуры увольнение может быть оспорено в суде.

Кроме того, при причинении ущерба – например, из-за вируса, повреждения устройства или утраты данных – работник может быть привлечен к материальной ответственности. Как правило, речь идет о возмещении прямого действительного ущерба в пределах среднего месячного заработка.

Юрист добавил, что ситуация выходит за рамки трудового спора, если личное использование техники приводит к правонарушению. В частности, речь идет о незаконном копировании персональных данных, разглашении коммерческой тайны или неправомерном доступе к защищенной информации. В таких случаях возможна ответственность по статье 13.11 КоАП РФ, а также по статьям 183 и 272 УК РФ.